Как сделать лизун???

Химия
Как сделать лизун???
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Автор: Гость
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Гость:
Клей пва наьрий тетрабарат и краситель все перемешиваешь
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