Как сделать лизун???
Химия
Как сделать лизун???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клей пва наьрий тетрабарат и краситель все перемешиваешь
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