Как сделать уравнения 1). (50•30)\y=15 2)c\(1200\2)=3
Математика
Как сделать уравнения 1). (50•30)\y=15 2)c\(1200\2)=3
Ответ(ы):
Гость:
150 : у = 15 у = 150 : 15 у = 10 2) С : (1200 : 2) = 3 с : 600 = 3 с = 600 * 3 с = 1800
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