Как сделать уравнения 1). (50•30)\y=15 2)c\(1200\2)=3

Математика
Как сделать уравнения 1). (50•30)\y=15 2)c\(1200\2)=3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
150 : у = 15 у = 150 : 15 у = 10 2) С : (1200 : 2) = 3     с : 600 = 3     с = 600 * 3     с = 1800
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