как сделать вывод о состоянии развитии своего организма???
Биология
как сделать вывод о состоянии развитии своего организма???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эт надо физические упражнения делать,чтобы проверить и опыты. Там посде 30 приседаний измеряешь пульс и дыхание и в спокойном состоянии и дано время-норма, выше нормы,ниже нормы.Считай комплекс упражнений...
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