г)Из города А в город В вышел автобус со скоростью 50 км/ч. Чрез 4 ч из города В ему на встречу вышел автомобиль со скоростью 80 км/ч.Через сколько часов после выхода автомобиля они встретятся,если расстояние между городами 720...

Математика

г)Из города А в город В вышел автобус со скоростью 50 км/ч. Чрез 4 ч из города В ему на встречу вышел автомобиль со скоростью 80 км/ч.Через сколько часов после выхода автомобиля они встретятся,если расстояние между городами 720 км?

Автор: Гость