г)Из города А в город В вышел автобус со скоростью 50 км/ч. Чрез 4 ч из города В ему на встречу вышел автомобиль со скоростью 80 км/ч.Через сколько часов после выхода автомобиля они встретятся,если расстояние между городами 720...
Математика
г)Из города А в город В вышел автобус со скоростью 50 км/ч. Чрез 4 ч из города В ему на встречу вышел автомобиль со скоростью 80 км/ч.Через сколько часов после выхода автомобиля они встретятся,если расстояние между городами 720 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)какое расстояние прошёл автобус до выезда машині? 50*4=200 км 2)какое расстояние осталось пройти автобусу и машине до встречи? 720-200=520 км 3)скорость сближения 50+80=130 км/час 4)через сколько встретятся? 520:130=4 часа
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