6 придложений с различными причастиями.Завтра в школу срочно!
Русский язык
6 придложений с различными причастиями.Завтра в школу срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
волосы у веры гладко причёсаны.у дяди брови чаще всего нахмурены.моя сестра всегда увлечена какой либо новой идеей.море взволновано.тучи рассеяны ветром.люди взволнованы активностью солнца.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
3. Чему равно удельное сопротивление фехраля ,если в проволоке длиной 3м и площадью сечения 0,25 мм², изготовленной из этого материала, течет ток с...
Русский язык