6 придложений с различными причастиями.Завтра в школу срочно!

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6 придложений с различными причастиями.Завтра в школу срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
волосы у веры гладко причёсаны.у дяди брови чаще всего нахмурены.моя сестра всегда увлечена какой либо новой идеей.море взволновано.тучи рассеяны ветром.люди взволнованы активностью солнца.
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