Как себя проявляют жилин и костылин в рассказе кавказский пленник
Литература
Как себя проявляют жилин и костылин в рассказе кавказский пленник
Ответ(ы):
Гость:
Жилин- пытается спасти Костылина несмотря на то что тот его предал, и убежал с ружьём в начале рассказа. Жилин-человек долга и совести. и решается бросить Костылина только тогда. когда он сам отказывается бежать. Ведь, до этого момента совесть не давала ему эту сделать. Так же его доброту показывает его отношение к девочке, которая по началу ему не доверяла, но потом помогла бежать.Костылин- толстый избалованный трус. Никому не помогал. В плену он надеялся на выкуп, а не на собственные силы в отличие от Жилина. Он был слабаком, и первый их побег провалился только из-за него.
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