Как соотносятся подчеркнутые в предложениях слова со словом "начало"

Русский язык
Как соотносятся подчеркнутые в предложениях слова со словом "начало"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слова одинаковые по значению , испокон-сначала (испокон веков)
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