Как составить предложения из слов меня на а прислать разведка Вовка

Математика
Как составить предложения из слов меня на а прислать разведка Вовка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вовка прислал меня на разведку
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