Как стала в 1922 году называться россия

Окружающий мир
Как стала в 1922 году называться россия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь идет не о России, а скорее, о Союзе. Так как название РСФСР не менялось с 1918 по 1991 гг. В 1922 появилось название СССР, куда вошла и РСФСР. в 1721 году Петром I была провозглашена  Российская империя.  1 сентября 1917 года Россия была объявлена  республикой, а после  Октябрьской революции, с 10 января 1918 года — Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР). Уже с этого времени иногда употреблялось сокращённое название «Российская Федерация». В  1922 году РСФСР вместе с другими советскими республиками учредила  Союз Советских Социалистических республик (СССР), который неофициально (особенно за рубежом) тоже часто именовался «Россией». После распада СССР РСФСР была признана в качестве его государства-продолжателя и  25 декабря 1991 года была переименована в  Российскую Федерацию.
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