Как стать умным и знать больше 1000 ответов на вопросы жиз-деят.

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Как стать умным и знать больше 1000 ответов на вопросы жиз-деят.
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Нужно учится учиться и учиться
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