Пользуясь учебником,пронумеруй созвездия зодиака в порядке их посещения солнцем.начни с созвездия Овен.помогите
Окружающий мир
Пользуясь учебником,пронумеруй созвездия зодиака в порядке их посещения солнцем.начни с созвездия Овен.помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ РАК ЛЕВ ДЕВА ВЕСЫ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ
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