Пользуясь учебником,пронумеруй созвездия зодиака в порядке их посещения солнцем.начни с созвездия Овен.помогите

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Пользуясь учебником,пронумеруй созвездия зодиака в порядке их посещения солнцем.начни с созвездия Овен.помогите

Автор: Гость