15 метафор из художественной литературы( укажите автора)заранее спасибо!

Русский язык
15 метафор из художественной литературы( укажите автора)заранее спасибо!
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Гость:
"В крови горит огонь желанья" - Пушкин, «Мы пьем из чаши бытия с закрытыми глазами» — Лермонтов, «Облако в штанах» - Маяковский
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