15 метафор из художественной литературы( укажите автора)заранее спасибо!
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15 метафор из художественной литературы( укажите автора)заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"В крови горит огонь желанья" - Пушкин, «Мы пьем из чаши бытия с закрытыми глазами» — Лермонтов, «Облако в штанах» - Маяковский
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