Бывает ли приставка бес и почему в слове бессонная приставка бес
Русский язык
Бывает ли приставка бес и почему в слове бессонная приставка бес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще, приставки бес нет, есть только без Приставка бес пишется с "с" на конце, так как корень начинается на глухую букву
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Кто из географических открытий жил в эпоху Великих географических открытий а) Ле??ф Эриксон б) Михаил Лазарев в) Бартоломеу Диаш г) Роберт Скотт
Русский язык
Звуко буквенный разбор слов вокзал сверкать репей Чтобы присутствовал переднея??ычный среднеязычный заднеязычный
Другие предметы