Бывает ли приставка бес и почему в слове бессонная приставка бес

Русский язык
Бывает ли приставка бес и почему в слове бессонная приставка бес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще, приставки бес нет, есть только без Приставка бес пишется с "с" на конце, так как корень начинается на глухую букву
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