Дано: h=28м V0=8 м/c Найти V помогите срочно

Физика
Дано: h=28м V0=8 м/c Найти V помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 МГц - 1000000 Гц 3 см = 0,03 м 1000000*0,001=1000 1000*0,03=30 метров вотето ?
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