Кто из географических открытий жил в эпоху Великих географических открытий а) Ле??ф Эриксон б) Михаил Лазарев в) Бартоломеу Диаш г) Роберт Скотт

География
Кто из географических открытий жил в эпоху Великих географических открытий а) Ле??ф Эриксон б) Михаил Лазарев в) Бартоломеу Диаш г) Роберт Скотт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В это время жил только в) Бартоломеу Диаш 
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