Кто из географических открытий жил в эпоху Великих географических открытий а) Ле??ф Эриксон б) Михаил Лазарев в) Бартоломеу Диаш г) Роберт Скотт

География

Кто из географических открытий жил в эпоху Великих географических открытий а) Ле??ф Эриксон б) Михаил Лазарев в) Бартоломеу Диаш г) Роберт Скотт

Автор: Гость