Русский язык 35 задание
Русский язык
Русский язык 35 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тараторить (тараторят, -ят, наст.время, II спр.); повздыхать (повздыхают -ют, буд.вр., I спр.); поболтать (поболтают, -ют, буд.вр. I спр.); побранить (побранят, -ят, буд.вр., II спр.); заговорить (заговорят, -ят, буд.вр., II спр.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Окружающий мир
Математика
ПО ОБЕ СТОРОНЫ УЛИЦЫ ПОСАДИЛИ ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕРЕЗ И ЛИП.СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ ПОСАДИЛИ НА УЛИЦЕ,ЕСЛИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ 14 БЕРЕЗ И 7 ЛИП?ЗАП...