Отнашение между Кириллом Петровичем Троекуровым и Андреем Гавриловичем Дубровским.
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Отнашение между Кириллом Петровичем Троекуровым и Андреем Гавриловичем Дубровским.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДУБРОВСКИЙ обиделся когда ТРОЕКУРОВ предложил чтобы его дочь вышла замыш за его сына и поэто му довольноушь между ними были плохие отношения
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