Расстояние между пристанями 378 км. Сколько времени потребуется теплоходу , чтобы проплыть туда и обратно, если его скорость по течению реки 27км в час. а против течения 21 км в час

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Расстояние между пристанями 378 км. Сколько времени потребуется теплоходу , чтобы проплыть туда и обратно, если его скорость по течению реки 27км в час. а против течения 21 км в час

Автор: Гость