Расстояние между пристанями 378 км. Сколько времени потребуется теплоходу , чтобы проплыть туда и обратно, если его скорость по течению реки 27км в час. а против течения 21 км в час
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Расстояние между пристанями 378 км. Сколько времени потребуется теплоходу , чтобы проплыть туда и обратно, если его скорость по течению реки 27км в час. а против течения 21 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
378:27=14 378:21=18 14+18=32 Ответ: 32 часа потребуется теплоходу, что бы переплыть туда и обратно
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