Сообщение об одном из географических обектов
Окружающий мир
Сообщение об одном из географических обектов
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Уральские горы — уникальный для нашей страны природный объект. Наверное, не стоит задумываться, чтобы ответить на вопрос почему. Уральские горы — единственная горная цепь, которая пересекает Россию с севера на юг, является границей между двумя частями света и двумя крупнейшими частями (макрорегионами) нашей страны — Европейской и Азиатской. Географическое положение Уральских гор ￼ Уральские горы протянулись с севера на юг, преимущественно вдоль 60-го меридиана. На севере они изгибаются в направлении на северо-восток, к полуострову Ямал, на юге — поворачивают к юго-западу. Одной из их особенностей является то, что горная территория расширяется по мере продвижения с севера на юг (это хорошо видно на карте справа). На самом юге, в районе Оренбургской области, Уральские горы соединяются с расположенными рядом возвышениями, такими как Общий Сырт. Как бы то ни казалось странным, точную геологическую границу Уральских гор (следовательно, и точную географическую границу между Европой и Азией) до сих пор не могут точно определить. Уральские горы условно делят на пять областей: Полярный Урал,Приполярный Урал, Северный Урал,Средний Урал и Южный Урал. В той или иной степени часть Уральских гор захватывают следующие регионы (с севера на юг): Архангельская область, республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Свердловская область, Челябинская область, республика Башкортостан, Оренбургская область, а также часть Казахстана. Происхождение Уральских гор Уральские горы имеют длинную и сложную историю. Она начинается ещё в протерозойскую эру — настолько древний и малоисследованный этап истории нашей планеты, что учёные даже не делят его на периоды и эпохи. Примерно 3,5 миллиарда лет назад на месте будущих гор произошёл разрыв земной коры, который вскоре достиг глубины более десяти километров. В течение почти двух миллиардов лет этот разлом расширялся, так что примерно 430 миллионов лет назад образовался целый океан, шириной до тысячи километров. Однако вскоре после этого началось сближение литосферных плит; океан сравнительно быстро исчез, а на его месте образовались горы. Произошло это около 300 миллионов лет назад — это соответствует эпохе так называемой герцинской складчатости. ￼ Но эти горы, скорее всего, следует считать предками современных Уральских гор. Дело в том, что в течение последующих миллионов лет они были почти полностью разрушены — остались лишь равнины и мелкосопочники. Новые крупные поднятия на Урале возобновились лишь 30 миллионов лет назад, в ходе которых Полярная, Приполярная, Северная и Южная части гор были приподняты почти на километр, а Средний Урал — примерно на 300-400 метров. В настоящее время Уральские горы стабилизировались — крупных движений земной коры здесь не наблюдается. Тем не менее, они и по сей день напоминают людям о своей активной истории: время от времени здесь случаютсяземлетрясения, причём весьма крупные (самое сильное имело амплитуду 7 баллов и было зарегистрировано не так уж и давно — в 1914 году).
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