Как два сына Василисы стали кленами
Литература
Как два сына Василисы стали кленами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
их баба-яга или ведьма превратила в клены
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