Летит птица нос долог голос звонок крылья остры кто его убьёт тот человечью кровь прольёт. Я ответ знаю , но загадку вы должны угадать! Пишите и загадки что-бы получить баллы

Русский язык

Летит птица нос долог голос звонок крылья остры кто его убьёт тот человечью кровь прольёт. Я ответ знаю , но загадку вы должны угадать! Пишите и загадки что-бы получить баллы

Автор: Гость