Летит птица нос долог голос звонок крылья остры кто его убьёт тот человечью кровь прольёт. Я ответ знаю , но загадку вы должны угадать! Пишите и загадки что-бы получить баллы

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Летит птица нос долог голос звонок крылья остры кто его убьёт тот человечью кровь прольёт. Я ответ знаю , но загадку вы должны угадать! Пишите и загадки что-бы получить баллы
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Автор: Гость
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Гость:
Ответ: Стрела? В углу висит сито, а не руками свито.
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