Летит птица нос долог голос звонок крылья остры кто его убьёт тот человечью кровь прольёт. Я ответ знаю , но загадку вы должны угадать! Пишите и загадки что-бы получить баллы
Русский язык
Летит птица нос долог голос звонок крылья остры кто его убьёт тот человечью кровь прольёт. Я ответ знаю , но загадку вы должны угадать! Пишите и загадки что-бы получить баллы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Стрела? В углу висит сито, а не руками свито.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Здравствуйте!)Помогите мне пожалуйста!Описать свою комнату используя обороты There is...There are...и предлоги места
Математика