Желание поесть -это голод , а если заменить на другое слово?

Русский язык
Желание поесть -это голод , а если заменить на другое слово?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поголодать , покушать
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