Вычислите количество информации в слове информативность.алф 32 символа

Информатика
Вычислите количество информации в слове информативность.алф 32 символа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^I(два в степени I)=N N-мощность алфавита 32=2^I I=5(один символ алфавита несет информацию 5 бит) в слове "информативность" 15 символов 15*5=75 бит
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