Орфографический разбор слова объявляя

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Объявляя 1)разделительный ъ после приставок (разделительный Ъ пишется после согласных перед буквами Я, Ю, Ё, Е, передающими сочетания [ j ] с гласными: после приставок, оканчивающихся на согласный. Например: в словах с русскими приставками: безъядерный, въявь.)- обЪявляя 2)ПРОВЕРЯЕМЫЕ БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ- объвляя-объявленный, явь( Безударные гласные корня проверяются ударением, т.е. в неударяемом слоге пишется та же гласная, что и в соответствующем ударяемом слоге однокоренного слова, например: леса (лес), лиса (ли́сы), примерять (ме́рить). 3)Правописание деепричастий (деепричастия несовершенного вида образуются от глаголов настоящего времени несовершенного вида при помощи суффиксов -я или -а (после шипящих): советовать — советуют — советуя, стоять — стоят — стоя, стучать — стучат — стуча, бороться —борются — борясь) : объявлять-объявляют-объявляя