Орамнан 9 м сым темирди киып алганда, онда тагы 4 м сым темир калды. орамда неше метр сым темир болган?
Математика
Орамнан 9 м сым темирди киып алганда, онда тагы 4 м сым темир калды. орамда неше метр сым темир болган?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сен ол ушин барго 9 ×4 сонда барлыгын табасын
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