Помогите пожалуйста! Переводите на рус? I looked out of the tent and saw the compsite was under the water.

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Помогите пожалуйста! Переводите на рус? I looked out of the tent and saw the compsite was under the water.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я выглянул из палатки и увидел, что лагерь находился под водой
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