Помогите пожалуйста! Переводите на рус? I looked out of the tent and saw the compsite was under the water.
Английский язык
Помогите пожалуйста! Переводите на рус? I looked out of the tent and saw the compsite was under the water.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я выглянул из палатки и увидел, что лагерь находился под водой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Орамнан 9 м сым темирди киып алганда, онда тагы 4 м сым темир калды. орамда неше метр сым темир болган?
Русский язык
Расстояние между пристанями 378 км. Сколько времени потребуется теплоходу , чтобы проплыть туда и обратно, если его скорость по течению реки 27км в...
Русский язык