Фрагмент днк содержит 30000 а-нуклеотидов и 40000 ц нуклеотидов
Биология
Фрагмент днк содержит 30000 а-нуклеотидов и 40000 ц нуклеотидов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000 Т-нуклеотида и 40000 Г-нуклеотида
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