Как строить высоту треугольника( опишите как можно понятнее)

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Высота - это перпендикуляр (Прямая линия), опущенный из вершины треугольника (Угол треугольника) на противоположную сторону. Значит берёшь угол треугольника и проводишь линию до противоположной стороны. (необязательно, что попадёт в центр.)