Как строить высоту треугольника( опишите как можно понятнее)

Математика
Как строить высоту треугольника( опишите как можно понятнее)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота - это перпендикуляр (Прямая линия), опущенный из вершины треугольника (Угол треугольника) на противоположную сторону. Значит берёшь угол треугольника и проводишь линию до противоположной стороны. (необязательно, что попадёт в центр.)
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