Как связаны эффективность политической жизни и успехи в экономической сфере?
Обществознание
Как связаны эффективность политической жизни и успехи в экономической сфере?
Ответ(ы):
Гость:
1. парламент может принять закон, который даст большую свободу предпринимательской деятельности. 2. государство борется с монополиями (в рф существует федеральная антимонопольная служба), то есть наличие свободной конкуренции помогает развиваться рыночной экономике. 3. государство проводит определенную денежно-кредитную политику и снижение центробанком процента по кредиту (ставка рефинансирования) для предпринимателей, дает возможность расширить бизнес.
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