Как связаны эффективность политической жизни и успехи в экономической сфере?

Гость: Гость:

1. парламент может принять закон, который даст большую свободу предпринимательской деятельности. 2. государство борется с монополиями (в рф существует федеральная антимонопольная служба), то есть наличие свободной конкуренции помогает развиваться рыночной экономике. 3. государство проводит определенную денежно-кредитную политику и снижение центробанком процента по кредиту (ставка рефинансирования) для предпринимателей, дает возможность расширить бизнес.