Через вершину К треугольника МКР проведена прямая МН перпендикулярная к плоскости треугольника известно что KH=15 см МК=КР=10 см МР=12см найдите расстояние от точки Н до прямой МР

Алгебра
Через вершину К треугольника МКР проведена прямая МН перпендикулярная к плоскости треугольника известно что KH=15 см МК=КР=10 см МР=12см найдите расстояние от точки Н до прямой МР
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