Через вершину К треугольника МКР проведена прямая МН перпендикулярная к плоскости треугольника известно что KH=15 см МК=КР=10 см МР=12см найдите расстояние от точки Н до прямой МР

Алгебра

Через вершину К треугольника МКР проведена прямая МН перпендикулярная к плоскости треугольника известно что KH=15 см МК=КР=10 см МР=12см найдите расстояние от точки Н до прямой МР

Автор: Гость