Пожалуйста номер 8,9!!!!!

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Если окружающая вода холоднее течения - оно теплое, если теплее, то течение считается холоднымволны вызываются дующим над поверхностью воды ветром, , а у океанических течений направление не совпадает с направлением ветра. Течения оканчиваются на глубине около 300м, в то время, как волны образуются только на поверхности воды на картинке теплые красные, синие холодные Если окружающая вода холоднее течения - оно теплое, если теплее, то течение считается холодным. То есть абсолютная температура роли не играет, если +2, а вокруг вода 0 -+1, оно теплым будет)) и если вокруг течения +20 вокруг +25- оно будет холодным