Основание одной песочницы - прямоугольник со сторонами 2 м и 3 м, основание другой - квадрат со стороной 3 м. Высота первой песочницы 25 см, второй - 20см. В обе песочницы насыпали и разровнял песок, не досыпав 10 см доверху. ...

Математика
Основание одной песочницы - прямоугольник со сторонами 2 м и 3 м, основание другой - квадрат со стороной 3 м. Высота первой песочницы 25 см, второй - 20см. В обе песочницы насыпали и разровнял песок, не досыпав 10 см доверху. Какой обьём песка в каждой песочнице.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да она права палекс зайди туда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
2 любых примера Задание:решите уравнение 1 и 2 порядка
Ответить
Музыка
Задание в музыкальной школе, Помогите))) Построить аккорда от ноты до НА ФОРТОПИАН??
Ответить
Алгебра
РЕБЯТУШКИ,ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Морфалогический разбор сигнал дижурного
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. как правельно- Серёжа, (не) окрепший от удара... Не слитно или раздельно? ЗАРАНИЕ СПАСИБО:)
Ответить