Основание одной песочницы - прямоугольник со сторонами 2 м и 3 м, основание другой - квадрат со стороной 3 м. Высота первой песочницы 25 см, второй - 20см. В обе песочницы насыпали и разровнял песок, не досыпав 10 см доверху. ...

Математика

Основание одной песочницы - прямоугольник со сторонами 2 м и 3 м, основание другой - квадрат со стороной 3 м. Высота первой песочницы 25 см, второй - 20см. В обе песочницы насыпали и разровнял песок, не досыпав 10 см доверху. Какой обьём песка в каждой песочнице.

Автор: Гость