Как так умножение с объяснением 23*27

Математика
Как так умножение с объяснением 23*27
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: 23×27=621=621:23=27=621:27=23. понятно надеюсь помог
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