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Как такие решать?? Помогите!!!!!
Математика
Как такие решать?? Помогите!!!!!
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Гость:
Х=-5,-4,-3,-2,-1. ....................
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