Как найти площадь круга если известен радиус
Математика
Как найти площадь круга если известен радиус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем радиус, как R Тогда площадь равна: где = 3,14
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