Почему в словосочетаниях"по-нашему сказано, по-зимнему холодно" первое слово пише??ся через дефис, а в словосочетаниях "по нашему дому, по зимнему саду" - без дефиса?
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Почему в словосочетаниях"по-нашему сказано, по-зимнему холодно" первое слово пише??ся через дефис, а в словосочетаниях "по нашему дому, по зимнему саду" - без дефиса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без дефиса когда *по* предлог, а *зимнему* прилагательное.
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