Почему в словосочетаниях"по-нашему сказано, по-зимнему холодно" первое слово пише??ся через дефис, а в словосочетаниях "по нашему дому, по зимнему саду" - без дефиса?

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Почему в словосочетаниях"по-нашему сказано, по-зимнему холодно" первое слово пише??ся через дефис, а в словосочетаниях "по нашему дому, по зимнему саду" - без дефиса?

Автор: Гость