Стихотворение есенина со сложноподчинеными предложениями.Срочно помогите

Гость: Гость:

Жила себе царевна, На облаке в дворце. И лишь одна проблема, Мешала жить там всем. Была она капризной И даже царь царей Намучался весь с ней, Такой вот стала сучкой, То солнце слишком жгуче, То ветер не такой, То небо высоко. . То облако её, Как пух и снег бело. "Воняет как носки, Дворецкого иль щи" Хоть тресни, хоть убей не станет лучше ей