Стихотворение есенина со сложноподчинеными предложениями.Срочно помогите

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Стихотворение есенина со сложноподчинеными предложениями.Срочно помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила себе царевна, На облаке в дворце. И лишь одна проблема, Мешала жить там всем. Была она капризной И даже царь царей Намучался весь с ней, Такой вот стала сучкой, То солнце слишком жгуче, То ветер не такой, То небо высоко. . То облако её, Как пух и снег бело. "Воняет как носки, Дворецкого иль щи" Хоть тресни, хоть убей не станет лучше ей
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