Как-то понятно объясните ребенку 4 класса как делить многозначные числа на многоз??ачные с остатком и без?Чтобы было доступно его пониманию.

Математика
Как-то понятно объясните ребенку 4 класса как делить многозначные числа на многоз??ачные с остатком и без?Чтобы было доступно его пониманию.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Заменити числа количеством канфет а деление на количество детей с которыми ему надо поделиться так что бы никто не обиделся. у меня учительница в младших классах всегда так делала =)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти число,если 59,28 составляют его 38%
Ответить
Литература
По литературе составит свой рассказ о природе
Ответить
Алгебра
(-1)*(-1/2)*(-1/3)*1/6=-1/36 проверить равенство плиз люди
Ответить
Русский язык
Слово из 7 букв начинается и заканчивается на П
Ответить
Алгебра
Добрый вечер! Пожалуйста, помогите решить эту задачу. Найдите первые три члена арифметической прогрессии, если: a3=8, a5=2
Ответить