Как-то понятно объясните ребенку 4 класса как делить многозначные числа на многоз??ачные с остатком и без?Чтобы было доступно его пониманию.
Математика
Как-то понятно объясните ребенку 4 класса как делить многозначные числа на многоз??ачные с остатком и без?Чтобы было доступно его пониманию.
Ответ(ы):
Гость:
Заменити числа количеством канфет а деление на количество детей с которыми ему надо поделиться так что бы никто не обиделся. у меня учительница в младших классах всегда так делала =)
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