Добрый вечер! Пожалуйста, помогите решить эту задачу. Найдите первые три члена арифметической прогрессии, если: a3=8, a5=2

Алгебра

Добрый вечер! Пожалуйста, помогите решить эту задачу. Найдите первые три члена арифметической прогрессии, если: a3=8, a5=2

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