Добрый вечер! Пожалуйста, помогите решить эту задачу. Найдите первые три члена арифметической прогрессии, если: a3=8, a5=2
Алгебра
Добрый вечер! Пожалуйста, помогите решить эту задачу. Найдите первые три члена арифметической прогрессии, если: a3=8, a5=2
Ответ(ы):
Гость:
А4=(8+2)/2=5 d=a4-a3= 5-8=-3 a2=a3-d=8-(-3)=11 a1=a2-d= 11-(-3)=14 ответ: a1=14 a2=11 a3=8 a4=5 a5=2
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