Стороны прямоугольника равны 3 см и 3 см.Найдите углы
Геометрия
Стороны прямоугольника равны 3 см и 3 см.Найдите углы
Ответ(ы):
Гость:
3+3=6 см стороны углов
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