Разложите на множители 2a^2b^3-28ab^2+98b
Алгебра
Разложите на множители 2a^2b^3-28ab^2+98b
Ответ(ы):
Гость:
2a²b³-28ab²+98b=2b(a²b²-12ab+49)=2b(ab-7)². Ответ:2b(ab-7)².
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