На территории Чехии и Украины расположены горные системы, образовавшиеся в новей??ую (альпийскую) складчатость, укажите их: 1) Аппалачи 2) Судеты 3) Урал 4) Алтай 5) Карпаты
География
На территории Чехии и Украины расположены горные системы, образовавшиеся в новей??ую (альпийскую) складчатость, укажите их: 1) Аппалачи 2) Судеты 3) Урал 4) Алтай 5) Карпаты
Ответ(ы):
Гость:
5) Карпаты входят в Альпийскую складчатость.
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