Помогите пожалуйста решить на уроке не было меня.1)Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2 2)В брак вступили дальтоник и здоровая женщина ,носительница гена.Проанализировать их детей

Биология

Помогите пожалуйста решить на уроке не было меня.1)Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2 2)В брак вступили дальтоник и здоровая женщина ,носительница гена.Проанализировать их детей

Автор: Гость