Помогите пожалуйста решить на уроке не было меня.1)Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2 2)В брак вступили дальтоник и здоровая женщина ,носительница гена.Проанализировать их детей
Биология
Помогите пожалуйста решить на уроке не было меня.1)Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2 2)В брак вступили дальтоник и здоровая женщина ,носительница гена.Проанализировать их детей
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