Помогите пожалуйста решить на уроке не было меня.1)Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2 2)В брак вступили дальтоник и здоровая женщина ,носительница гена.Проанализировать их детей

Биология
Помогите пожалуйста решить на уроке не было меня.1)Белые цветки гороха скрестили с красными.F1-РОЗОВЫЕ.Проанализировать F2 2)В брак вступили дальтоник и здоровая женщина ,носительница гена.Проанализировать их детей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Помогите выбрать тему для научного проекта по Экономике.
Ответить
Русский язык
Название всем известного предмета одежды происходит от изменённого названия ита??ьянского города Генуи. О каком предмете одежды идёт речь?
Ответить
Физика
Помогите решить задачу.....................
Ответить
Русский язык
Какие слова рифмуются со словом торты а) рты б) шорты в) ботфорты г) карты.
Ответить
Математика
Прямоугольник составлен из 6 квадратов со стороной 2 сантиметра составленных 2 ряда найди периметр и площадь составленного прямоугольника
Ответить