, упражнение 354 ришите пожалкста

Русский язык
, упражнение 354 ришите пожалкста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я лююблю кататься зимой на лыжах потому что это полезно моему здоровью
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