(-3)*(1/9+4/18)= -1 проверить равенство

Алгебра
(-3)*(1/9+4/18)= -1 проверить равенство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-3*(2/18+4/18)=-1 -3*6/18=-1 -1=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вопрос по высшей математике, комплексные числа: кубический корень из выражения √3-i ... желательно с решением)
Ответить
Математика
Как решить задачу: Мише вместе с папой 42 года , его брату Саше вместе с папой 40 лет , а всем им вместе 50 лет . Узнай, сколько лет каждому из них.
Ответить
Английский язык
16. Put the words in order to make a sentence. 1) the tourists 2) unattended 3) the luggage 4) the guide told 5) not to leave
Ответить
Русский язык
Спишите, дописывая личные окончания глагола. как свеж морозный воздух! Как чист! ?? зна... ли ты, почему зимой воздух чистый? Его очища... снег. ...
Ответить
Биология
Плмогите пожалуйста!!! Общие характеристики арахиса,пижмы, яблони, пастушьей сум??и, пролески, обыкновенного тростника и чёрного паслена
Ответить