(-3)*(1/9+4/18)= -1 проверить равенство
Алгебра
(-3)*(1/9+4/18)= -1 проверить равенство
Ответ(ы):
Гость:
-3*(2/18+4/18)=-1 -3*6/18=-1 -1=-1
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