Плмогите пожалуйста!!! Общие характеристики арахиса,пижмы, яблони, пастушьей сум??и, пролески, обыкновенного тростника и чёрного паслена
Биология
Плмогите пожалуйста!!! Общие характеристики арахиса,пижмы, яблони, пастушьей сум??и, пролески, обыкновенного тростника и чёрного паслена
Ответ(ы):
Гость:
Относятся к классу однодольных растений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На стороне AB треугольника ABC выбрана точка M так что угол ACM равнв углу ABC. AM=3см, MB=9см. найти AC.
Математика
На детской площадке размером 32 метров на 10 метров построили две беседки квадратной формы со стороной 7 метров какая площадь осталась свободной.???