Плмогите пожалуйста!!! Общие характеристики арахиса,пижмы, яблони, пастушьей сум??и, пролески, обыкновенного тростника и чёрного паслена

Биология
Плмогите пожалуйста!!! Общие характеристики арахиса,пижмы, яблони, пастушьей сум??и, пролески, обыкновенного тростника и чёрного паслена
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Гость:
Относятся к классу однодольных растений
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