На детской площадке размером 32 метров на 10 метров построили две беседки квадратной формы со стороной 7 метров какая площадь осталась свободной.???

Математика
На детской площадке размером 32 метров на 10 метров построили две беседки квадратной формы со стороной 7 метров какая площадь осталась свободной.???
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