На детской площадке размером 32 метров на 10 метров построили две беседки квадратной формы со стороной 7 метров какая площадь осталась свободной.???

Математика

На детской площадке размером 32 метров на 10 метров построили две беседки квадратной формы со стороной 7 метров какая площадь осталась свободной.???

Автор: Гость