Спишите, дописывая личные окончания глагола. как свеж морозный воздух! Как чист! ?? зна... ли ты, почему зимой воздух чистый? Его очища... снег. Когда снег пада... , он забира... из воздуха пыль.

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Спишите, дописывая личные окончания глагола. как свеж морозный воздух! Как чист! ?? зна... ли ты, почему зимой воздух чистый? Его очища... снег. Когда снег пада... , он забира... из воздуха пыль.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А знаешь ли ты, почему зимой воздух чистый? Его очищает снег. Когда снег падает, он забирает из воздуха пыль
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