Спишите, дописывая личные окончания глагола. как свеж морозный воздух! Как чист! ?? зна... ли ты, почему зимой воздух чистый? Его очища... снег. Когда снег пада... , он забира... из воздуха пыль.

Русский язык

Спишите, дописывая личные окончания глагола. как свеж морозный воздух! Как чист! ?? зна... ли ты, почему зимой воздух чистый? Его очища... снег. Когда снег пада... , он забира... из воздуха пыль.

Автор: Гость