16. Put the words in order to make a sentence. 1) the tourists 2) unattended 3) the luggage 4) the guide told 5) not to leave
Английский язык
16. Put the words in order to make a sentence. 1) the tourists 2) unattended 3) the luggage 4) the guide told 5) not to leave
Ответ(ы):
Гость:
4),1),5),3),2) Классический порядок слов
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