Вопрос по высшей математике, комплексные числа: кубический корень из выражения √3-i ... желательно с решением)

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Доброго времени суток) Я конечно не знаю, на сколько правильно... но вот: Формула для нахождения корней имеет вид: Находим r: В данном случае угол: то есть так как нужен корень третьей степени, то к=0,+-1,+-2 подставляем и получаем Как-то так. Но говорю же, ход правильный, но на счет ответа не уверенна